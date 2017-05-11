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Кремль выделил деньги на закупку сырья для заводов ОРДЛО – СМИ

11 мая в 21:36

"Росрезв" выступает посредником при поставке сырья на метзаводы оккупированных территорий.    

железная руда
Российские налогоплательщики заплатят за руду для заводов ОРДЛО
Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) в 2017 году получит из резервного фонда правительства РФ 10 млрд рублей (около 17,2 млн долларов) на финансирование расходов по восстановлению запасов государственного материального резерва в части сырья и материалов металлургической промышленности, об этом говорится в распоряжении правительства от 4 мая 2017 года. 

По данным РБК, "Росрезерв" выступает посредником при поставке сырья на металлургические заводы ОРДЛО. Агентство отвечает за обеспечение мобилизационных нужд Российской Федерации, а также занимается оказанием гуманитарной помощи. В планах закупок на 2013–2017 годы, размещенных на сайте госструктуры, пополнение запасов металлургического сырья не предусматривается. 

На сайте госзакупок также нет данных о прошлых или будущих закупках Росрезервом металлургического сырья и материалов. По данным РБК, компания "Еврохим" Андрея Мельниченко будет ежемесячно отгружать небольшие партии железорудного сырья на станцию Череповец-2 в рамках поставок для Росрезерва. При этом, в апреле "Российские железные дороги" предоставили 25-процентную скидку на перевозку железорудного сырья со станции Череповец-2 в Вологодской области на станцию Успенская Ростовской области, пограничную с ОРДЛО. Помимо "Еврохима" в схеме поставок руды для боевиков также примут участие "Северсталь" и "Металлоинвест", утверждают источники, близкие к крупным металлургическим холдингам. 

Сами компании свою причастность к поставкам в ОРДЛО отрицают.

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Напомним, 27 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" выдвинули "ультиматум" официальному Киеву и пообещали, что если до 1 марта блокада ОРДЛО не будет снята, они "введут внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции", работающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

 1 марта в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией переходят под "внешнее управление" этих формирований. " Боевики намерены взимать "налоги" с этих предприятий.

Руководитель Федерального агентства по государственным резервам Российской Федерации Дмитрий Гогин заявил о том, что Россия действительно оказывает "гуманитарную поддержку" захваченным  боевиками террористических организаций "Л-ДНР" предприятиям Донбасса.

По материалам: РБК
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