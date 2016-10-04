Кремль изо всех сил ищет деньги – Handelsblatt

Немецкое издание пишет, что российское правительство ищет способы повысить налогообложение.

В Кремле придумывают проекты, как заставить россиян больше платить государству. РИА Новости

На фоне глубокой рецессии правительстволихорадочно ищет новые источники финансирования для латания дыр в государственном бюджете. В кулуарах "гуляют" многочисленные проекты, цель которых повысить бюджетные поступления. При этом, многие из них бьют по наиболее незащищенным слоям российского общества.

Об этом сегодня пишет немецкое бизнес-издание Handelsblatt. Один из таких проектов российского правительства фактически предлагал восстановить наказание за "тунеядство", которое практиковалось во времена СССР. Он предполагал, что безработные россияне должны платить определенную сумму за "использование социальной инфраструктуры". Логика предложения в том, что безработные не платят социальный взнос, а значит они якобы не могут пользоваться всем тем в России, что государством предоставляется бесплатно.

С 77,5 миллионов способных работать россиян официальное трудоустройство имеют меньше 50 миллионов. А свою безработицу зарегистрировали лишь миллион граждан. Российское правительство считает, что остальные люди без работы заняты в "теневом секторе" экономики. Но на самом деле россияне не регистрируются потому, что помощь от государства фактически отсутствует. Во всяком случае, когда информация о таких намерениях правительства РФ попали в прессу, поднялся шум и от плана решили отказаться.

Но появился другой не менее интересный план получения денег. После того, как на экономическом форуме министр финансов России Антон Силуанов заверил, что якобы "повышения налогов не будет", его министерство сообщило о плане постепенно увеличить налоги для малого бизнеса на 15% в течение трех ближайших лет. А значит это повышение будет касаться двух миллионов россиян. Однако, издание пишет, что даже так Москва не сможет решить свои финансовые проблемы. Повышение налогов принесет в бюджет всего один миллиард евро, в то время, как дефицит бюджета составляет более 30 миллиардов.

Тем временем около 80% россиян признали экономический кризис в РФ. При этом, по мнению старшего научного сотрудника института социологии Российской академии Леонтия Бызова, россияне относятся к кризису "очень легко и не считают ее глубокой".

Напомним, что о "дне кризиса" российские чиновники говорили еще в середине 2015 года, а в конце того же года президент РФ Владимир Путин начал употреблять новое выражение – "пик кризиса", о достижении которого он неоднократно информировал жителей России.

По официальным данным, ВВП России за первое полугодие 2016 года сократился на 0,9%. В 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%.