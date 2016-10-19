Конкурс на должности чиновников категории "А" составляет 12 человек на место

Отбор чиновников категории "А" на конкурсах осуществляет Комиссия высшего корпуса госслужбы.
"Более 12 кандидатов на одно место категории "А" - это должности руководителей и заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти, руководителей областных и районных государственных администраций", - сказал он на заседании Кабинета министров.
Глава Нацагентства госслужбы отметил, что по некоторым должностям количество кандидатов достигало 30-40 человек. При этом в общем средний конкурс составляет около 5 человек на место, а до начала проведения реформы госслужбы конкурс составлял 2 человека на место.
1 мая в Украине вступил в силу новый закон "О государственной службе". Подробнее о реформе госслужбы читайте в интервью Инны Ведерниковой с главой Национального агентства по вопросам государственной службы Константином Ващенко в "Зеркале недели. Украина".
13 июля Кабинет министров Украины утвердил состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Комиссия высшего корпуса госслужбы отвечает за организацию и проведение конкурсов на занятие должностей госслужбы категории "А", в ее состав также входят представители Верховной Рады, президента, правительства, Федераций работодателей и профсоюзов, Государственной судебной администрации, руководители Нацагентства госслужбы и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,