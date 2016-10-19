Конкурс на должности чиновников категории "А" составляет 12 человек на место

Отбор чиновников категории "А" на конкурсах осуществляет Комиссия высшего корпуса госслужбы.

На некоторые должности во власти претендует по 30-40 человек Андрей Товстыженко, ZN.UA

Конкурс на должности государственной службы категории "А" составляет 12 человек на место, сообщил председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

"Более 12 кандидатов на одно место категории "А" - это должности руководителей и заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти, руководителей областных и районных государственных администраций", - сказал он на заседании Кабинета министров.

Глава Нацагентства госслужбы отметил, что по некоторым должностям количество кандидатов достигало 30-40 человек. При этом в общем средний конкурс составляет около 5 человек на место, а до начала проведения реформы госслужбы конкурс составлял 2 человека на место.

1 мая в Украине вступил в силу новый закон "О государственной службе". Подробнее о реформе госслужбы читайте в интервью Инны Ведерниковой с главой Национального агентства по вопросам государственной службы Константином Ващенко в "Зеркале недели. Украина".

13 июля Кабинет министров Украины утвердил состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Комиссия высшего корпуса госслужбы отвечает за организацию и проведение конкурсов на занятие должностей госслужбы категории "А", в ее состав также входят представители Верховной Рады, президента, правительства, Федераций работодателей и профсоюзов, Государственной судебной администрации, руководители Нацагентства госслужбы и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.