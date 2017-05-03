Конфискованные $ 1,1 млрд Януковича зачислены в золотовалютные резервы - Минфин

Средства можно будет тратить после внесения изменений в госбюджет.

Конфискованные деньги Януковича пока нельзя тратить Андрей Товстыженко, ZN.UA Конфискованные у экс-президента Виктора Януковича $ 1,1 млрд до внесения изменений в государственный бюджет на этот год будут числиться в международных резервах Национального банка. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, отвечая на вопрос в соцсети.



"…по 1,1 млрд - нет противоречия. Их можно тратить (конечно, сумму, превышающую запланированную в государственном бюджете, можно тратить только после внесения изменений в бюджет), одновременно валютные средства, находящиеся на счете Казначейства, в НБУ зачисляются в золотовалютные резервы. Поэтому эти средства пока не израсходованы - являются частью резервов", - написала она.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

Напомним, что решение Краматорского суда о конфискации денег окружения экс-президента Виктора Януковича дает основание Украине обратиться к Латвии о возврате 50 млн евро.

Суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.