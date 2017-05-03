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Конфискованные $ 1,1 млрд Януковича зачислены в золотовалютные резервы - Минфин

3 мая в 15:35

Средства можно будет тратить после внесения изменений в госбюджет.

Минфин Minfin
Конфискованные деньги Януковича пока нельзя тратить
Андрей Товстыженко, ZN.UA
 Конфискованные у экс-президента Виктора Януковича $ 1,1 млрд до внесения изменений в государственный бюджет на этот год будут числиться в международных резервах Национального банка. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, отвечая на вопрос в соцсети.

"…по 1,1 млрд - нет противоречия. Их можно тратить (конечно, сумму, превышающую запланированную в государственном бюджете, можно тратить только после внесения изменений в бюджет), одновременно валютные средства, находящиеся на счете Казначейства, в НБУ зачисляются в золотовалютные резервы. Поэтому эти средства пока не израсходованы - являются частью резервов", - написала она.

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

Напомним, что решение Краматорского суда о конфискации денег окружения экс-президента Виктора Януковича дает основание Украине обратиться к Латвии о возврате 50 млн евро.

Суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Янукович резервы бюджет средства Нацбанк казначейство
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