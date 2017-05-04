Комитет Европарламента не поддержал увеличение квот на украинскую пшеницу и томаты

Вопрос расширения квот на украинскую сельхозпродукцию будет вынесен на рассмотрении сессии Европарламента в мае.

В ЕС пообещали предложить Украине дополнительные торговые преференции, но не по пшенице infoindustria.com.ua

Комитет Европарламента по международной торговле проголосовал против увеличения, томатов и мочевины.

Соответствующую резолюцию поддержал 31 депутат комитета, четыре – проголосовали против, трое воздержалось.

"ЕС должен предложить дальнейшие торговые преференции Украине, но некоторые сельскохозяйственные продукты не нуждаются в дополнительной поддержке ЕС", – сказано в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Европарламента в четверг, 4 мая.

В Европарламенте подчеркнули, что квоты направлены на поддержку украинских производителей и интенсификацию экономических отношений между Украиной и странами ЕС.

"Европарламент активно поддерживает проводимые реформы в Украине. Предоставляя временные торговые преференции, мы хотим поддержать мелких и средних производителей и обеспечить необходимый импульс для увеличения торговых потоков. Эти события имеют для Украины не только экономическую, но и политическую ценность", – заявил докладчик по вопросу квот на украинскую сельхозпродукцию Ярослав Валеса.

Этот вопрос будет вынесен на рассмотрении сессии Европарламента в мае.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2017 года Украина полностью выбрала годовые квоты на беспошлинный экспорт в ЕС по шести категориям товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, кукуруза.

По оценкам Минэкономики, Украина вошла в топ-3 стран крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза.

По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции в страны ЕС в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился почти на 1,6% и составил $ 4 млрд 242,4 млн.