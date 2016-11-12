Ситуация в Украине нанесла тяжелый удар развитию круизного туризма в Одесской области - Гриневецкий

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Если в 2013 году в Одессу зашли 106 круизных лайнеров, то в нынешнем - четыре.

В Одесский морпорт почти перестали заходить круизные суда 112 Украина

Война, политическая нестабильность и экономический кризис в Украине нанесли очень серьезный ущерб транзитному потенциалу и туристической отраслии всех южных регионов Украины в целом, пишет в своей статье дляэкс-председатель Одесской ОГА, депутат трех созывов Верховной Рады Сергей Гриневецкий.

По словам автора, сегодня туристическая отрасль Одесской области, которая в прежние годы активно развивалась, потерпела тяжелый урон.

"Война и политическая нестабильность на юге Украины, а также террористические акты в Турции уже нанесли удар развитию круизного туризма, который динамично развивался в прошлые годы. Если в 2013 году в Одессе побывало 106 круизных лайнеров, то в 2014 году — 32, в 2015-м — всего 13, а в нынешнем — 4", – отметил Гриневецкий.

Он также указал на то, что с повестки дня снят ряд важных международных инфраструктурных проектов, способных расширить транзитный потенциал региона, в частности – создание транспортного коридора вокруг Черного моря, который должен был быть создан в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Политик указывает, что ситуация в Одесской области оставляет желать лучшего, поскольку за последние 10 лет в области сменилось уже 9 губернаторов, которые занимались политическими вопросами, а не проблемами регионального управления. К настоящему моменту, в половине районов области нет председателей администраций, причем большинству из них вынесено недоверие районными советами.

Напомним, 7 ноября Михеил Саакашвили заявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации.

Подробнее о ключевых проблемах Одесской области читайте в статье Сергея Гриневецкого "Окна возможностей": инструкция по применению", в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".