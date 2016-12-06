Коболев назвал условия возобновления поставок российского газа в Украину

В "Нафтогазе" подтвердили готовность украинской стороны принять участие в трехсторонней встрече в Брюсселе.

"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" ZN.UA

В НАК "Нафтогаз Украины" подтвердили свое участие во встрече в Брюсселе представителей Украины, России и Еврокомиссии , на которой планируется обсудить вопрос о возможном возобновлении поставок российского газа в Украину.

"Подтверждаем готовность украинской стороны провести трехстороннюю встречу в Брюсселе в пятницу, 9 декабря", - сообщается на странице НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире телеканала 3s.tv в понедельник вечером вновь подтвердил позицию украинской стороны, согласно которой "Газпром" помимо выгодного ценового предложения должен подписать дополнительное соглашение с отменой правила "бери или плати" на период закупки газа, для получения газа согласно осуществленной НАК предоплате, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кобелев отметил, что в допсоглашении должны быть четко оговорены пункты доставки газа на территорию Украины. Это необходимо, чтобы избежать поставок закупленного Украиной у России поставки на неконтролируемые территории Луганской и Донецкой областей.

"Отрегулировав все эти вопросы, мы сможем покупать газ у "Газпрома". Политики в этом вопросе нет, это – юриспруденция и коммерция. Все что есть из политики – это решение Кабинета министров Украины, которое обязывает нас покупать у Газпрома не более 50% газа на протяжении года", - сказал Коболев.

"Нам всегда интересно иметь широкий круг поставщиков. Если "Газпром", а он знает чего мы от него хотим, на этих переговорах согласится принять эти условия, то существует вероятность, что мы подпишем допсоглашение и будем рассматривать вариант покупки у них газа", - отметил глава компании "Нафтогаз".

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что трехсторонняя встреча ЕС-Украина-Россия по газу пройдет в ближайшие дни в Брюсселе.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о готовности продать Украине 1,5-4 млрд кубометров газа.

25 ноября 2016 года исполнился год, как НАК "Нафтогаз Украины" прекратил импорт газа со стороны Российской Федерации. За этот период Украина получила из Европы около 10,7 млрд куб. м газа.