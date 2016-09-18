Коболев: "Нафтогаз" поставит газ на ОПЗ, если правительство обяжет. Но цена будет контрактной

По его мнению, контрактная цена в интересах и самого ОПЗ, в противном случае завод может попасть в антидемпинговое расследование.

Коболев надеется на скорейшую приватизацию ОПЗ opz.odessa.net

Если государство обяжет НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ на ОПЗ, компания будет исполнять обязательства, но цена газа должна быть стандартной — контрактной.Об этом в интервью ZN.UA заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы ждем, какое решение примет правительство в части наложения на "Нафтогаз" специальных обязательств. Если государство нас обяжет, а государство имеет такое право по закону, мы, естественно, будем поставлять газ. Проект постановления о включении ОПЗ в специальные обязательства "Нафтогаза" есть", - отметил Коболев.По его мнению, контрактная цена в интересах и самого ОПЗ, в противном случае завод может попасть в антидемпинговое расследование."Мы смогли убедить всех, что цена газа должна быть стандартной — контрактной. Это касается интересов не только "Нафтогаза", но и самого ОПЗ. В противном случае ОПЗ может попасть в антидемпинговое расследование. Прецеденты были. Поэтому настаивать на поставках по "специальной" цене нельзя. Мы это объяснили. Если государство гарантирует нам расчет за поставки газа на ОПЗ, мы готовы обеспечить ресурс", - заявил Коболев.При этом глава НАКа выразил надежду, что в ближайшее время ОПЗ будет приватизирован, и после приватизации этот завод станет "нормальным игроком рынка"."Пока ОПЗ в госсобственности, перспектива его превращения в качественного игрока рынка крайне призрачна. Со своей стороны, "Нафтогаз" может гарантировать, что любой покупатель, который захочет купить газ для ОПЗ, сможет получить доступ к газу — к любому, к которому они захотят, если смогут заплатить. Если потенциальные покупатели ОПЗ, которые с нами общались, захотят импортировать газ по реверсу, то у них такие возможности будут. Любой покупатель ОПЗ, который придет на завод, сможет получить доступ к любому газу, к которому он захочет", заявил Коболев.

Полное интервью Аллы Еременко с Андреем Коболевым читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".