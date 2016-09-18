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Коболев: "Нафтогаз" поставит газ на ОПЗ, если правительство обяжет. Но цена будет контрактной

18 сентября в 18:21

По его мнению, контрактная цена в интересах и самого ОПЗ, в противном случае завод может попасть в антидемпинговое расследование.

ОПЗ припортовый завод
Коболев надеется на скорейшую приватизацию ОПЗ
opz.odessa.net
Если государство обяжет НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ на ОПЗ, компания будет исполнять обязательства, но цена газа должна быть стандартной — контрактной.

Об этом в интервью ZN.UA заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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"Мы ждем, какое решение примет правительство в части наложения на "Нафтогаз" специальных обязательств. Если государство нас обяжет, а государство имеет такое право по закону, мы, естественно, будем поставлять газ. Проект постановления о включении ОПЗ в специальные обязательства "Нафтогаза" есть", - отметил Коболев.

По его мнению, контрактная цена в интересах и самого ОПЗ, в противном случае завод может попасть в антидемпинговое расследование.

"Мы смогли убедить всех, что цена газа должна быть стандартной — контрактной. Это касается интересов не только "Нафтогаза", но и самого ОПЗ. В противном случае ОПЗ может попасть в антидемпинговое расследование. Прецеденты были. Поэтому настаивать на поставках по "специальной" цене нельзя. Мы это объяснили. Если государство гарантирует нам расчет за поставки газа на ОПЗ, мы готовы обеспечить ресурс", - заявил Коболев.

При этом глава НАКа выразил надежду, что в ближайшее время ОПЗ будет приватизирован, и после приватизации этот завод станет "нормальным игроком рынка".

"Пока ОПЗ в госсобственности, перспектива его превращения в качественного игрока рынка крайне призрачна. Со своей стороны, "Нафтогаз" может гарантировать, что любой покупатель, который захочет купить газ для ОПЗ, сможет получить доступ к газу — к любому, к которому они захотят, если смогут заплатить. Если потенциальные покупатели ОПЗ, которые с нами общались, захотят импортировать газ по реверсу, то у них такие возможности будут. Любой покупатель ОПЗ, который придет на завод, сможет получить доступ к любому газу, к которому он захочет", заявил Коболев.

Полное интервью Аллы Еременко с Андреем Коболевым читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нафтогаз Коболев
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