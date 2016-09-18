Коболев: Кто-то хочет перевести 500 млн долл. "Газпрому" и посмотреть, отправят ли они газ

Глава "Нафтогаза" не видит необходимости увеличивать запас газа на 2,5 млрд кубов - до 17, как того требует правительство.

Коболев говорит, что такой объем можно купить только у РФ kmu.gov.ua

"Нафтогаз Украины" будет обязан выполнить задачу правительства и увеличить за два месяца объем газа в хранилищах до 17 млрд кубометров, однако необходимости в этом нет, и для государства это будет самая дорогая электроэнергия, когда-либо производимая в Украине.Об этом в интервью ZN.UA заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, отмечая, что таким образом "кто-то" хочет перевести в "Газпром" 500 млн долл. и посмотреть, отправят ли они газ в обмен.

"Кто-то хочет перевести в "Газпром" 500 млн долл. и посмотреть, отправят они газ в обмен или не отправят? Я никому не посоветую это делать, учитывая весь объем накопленных проблем. Там без допсоглашения, которое четко регулирует: туда 10 млн денег — сюда газ, и так понемножку-понемножку, рисковать нельзя. Все предыдущие сезоны (с 2014-го) мы с ними только так работали, никогда не рисковали большими суммами", - отметил Коболев.



"Стремиться накопить именно 17 млрд кубометров газа в ПХГ именно к началу сезона нет смысла. Главное — не наличие газа на начало сезона, а его наличие на 1 января, это ключевой показатель. Неважно, с каким объемом вы войдете в сезон, важнее всего 1 января, когда газа будет мало, и надо будет аккуратно поддерживать баланс, чтобы на все хватило. То, что люди, которые управляют отраслью, этого не знают, вызывает беспокойство", - заявляет он.





Глава НАКа подчеркивает, что государство, принимая такое решение, должно понимать все последствия для государства, для рынка и для "Нафтогаза".



"Во-первых, для государства это будет самая дорогая электроэнергия, когда-либо производимая в Украине. Если я правильно помню, 2,5 грн/кВт без НДС — это стоимость, если жечь на наших старых газо-мазутных блоках газ. Можно сказать, что будет дешевле топить деньгами.



Во-вторых, это эффект такого решения для рынка и государства. При нынешнем курсе и давлении на гривню купить и отправить за рубеж 500 млн долл.? Представьте, "Нафтогаз" выйдет на рынок, купит эти доллары и отправит в оплату за импортируемый газ. Я не могу прогнозировать, как точно это скажется на гривне, но то, что это окажет давление на рынок, в этом сомнений нет.



В-третьих, для компании "Нафтогаз" это будет означать следующее. Чтобы купить такой объем газа до начала сезона, учитывая, что мощности на импорте заполнены и ограничены, нам сейчас надо было бы идти к россиянам. Другого варианта нет. К русским, которые де-факто отказались продавать нам газ, так как отказались подписать дополнительное соглашение", - заявил Коболев.



По его словам, у цифры 17 - банальное происхождение.

"За зиму, если вообще не будет антрацита, газо-мазутные блоки могут потребить приблизительно 2,5 млрд кубометров газа. Поэтому энергетики взяли наши запланированные 14,5 млрд, добавили "свои" 2,5 и получили 17 млрд кубометров газа", - заявил Коболев.

Напомним, как заявил Коболев в интервью, мониторинговая миссия Европейской комиссии, которая должна зафиксировать факт нарушения "Газпромом" своих обязательств по поддержанию давления в украинской газотранспортной системе, уже находится в Украине.

Полное интервью Аллы Еременко с Андреем Коболевым читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".