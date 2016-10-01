Китайский юань стал частью валютной корзины МВФ

Юань сразу же опередил фунт стерлингов и иену.
Процентное соотношение валют в корзине может меняться в зависимости от колебаний их курсов.
Ранее юань был международной резервной валютой МВФ.
Из стоимости входящий в корзину валют с учетом колебаний их курсов складывается текущая котировка собственной расчетной единицы МВФ — так называемых специальных прав заимствования (SDR). SDR представляет собой тип виртуальной валюты, которая не имеет материального воплощения и реального эквивалента, а применяется как резервный актив в дополнение к золотовалютным позициям стран — членов МВФ. Ряд международных организаций используют СДР для выражения в них денежных величин: цен, тарифов за услуги связи, перевозки и т.д. Используется для регулирования сальдо платежных балансов, для покрытия дефицита платежного баланса, пополнения резервов, расчетов по кредитам МВФ.РБК