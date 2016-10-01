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Китайский юань стал частью валютной корзины МВФ

1 октября в 08:29

Юань сразу же опередил фунт стерлингов и иену.

юань
Юань вошел в корзину МВФ
Международный валютный фонд включил китайский юань в корзину валют, на основании которой устанавливается курс его собственной расчетной единицы SDR. Как говорится в пресс-релизе МВФ, китайский юань стал пятой валютой, входящей в корзину. В процентах соотношение валют в корзине стало следующим: доллар США - 41,73%, евро - 30,93%, юань - 10,92%, иена - 8,33%, фунт стерлингов - 8,09%. Таким образом, юань в доле в корзине сразу же опередил иену и фунт стерлингов, сообщает РБК со ссылкой на сообщение МВФ. 

Процентное соотношение валют в корзине может меняться в зависимости от колебаний их курсов.

Ранее юань был международной резервной валютой МВФ.

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Из стоимости входящий в корзину валют с учетом колебаний их курсов складывается текущая котировка собственной расчетной единицы МВФ — так называемых специальных прав заимствования (SDR). SDR представляет собой тип виртуальной валюты, которая не имеет материального воплощения и реального эквивалента, а применяется как резервный актив в дополнение к золотовалютным позициям стран — членов МВФ. Ряд международных организаций используют СДР для выражения в них денежных величин: цен, тарифов за услуги связи, перевозки и т.д. Используется для регулирования сальдо платежных балансов, для покрытия дефицита платежного баланса, пополнения резервов, расчетов по кредитам МВФ. 

По материалам: РБК
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