Китайские компании намерены построить в Чернобыльской зоне отчуждения солнечную электростанцию

Создание в Чернобыле электростанции мощностью 1 гигаватт должно стартовать уже в следующем году.

В зоне отчуждения ЧАЭС создадут солнечную электростанцию Радіо Свобода

Две крупных китайских компании планируют создать вотчуждения солнечную электростанцию.

Как сообщает агентство Reuters, для реализации проекта компания GCL System Integration Technology (GCL-SI) намерена сотрудничать с китайским концерном China National Complete Engineering Corp (CCEC). Строительные работы планируется начать уже в следующем году.

Как отметчают в компании GCL-SI, реализация проектов по развитию "зеленой" и возобновляемой энергетики в пострадавшей от радиации зоне может привести к значительным социальным и экономическим сдвигам.

Создание в Украине электростанции мощностью в 1 гигаватт, в то же время, является частью плана по международной экспансии компании.

Напомним, 14 ноября в Чернобыльской зоне отчуждения начался процесс надвижения в штатное положения арки нового безопасного конфайнмента, который защитит окружающую среду от радиоактивных отходов поврежденного энергоблока ЧАЭС.

Ранее глава общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, основатель Чернобыльского института исследований и развития Виталий Демьянюк в интервью для ZN.UA заявлял, что Украина должна обеспечить перспективу превращения Чернобыльской зоны отчуждения в мощный центр развития энергетики, промышленности и науки.