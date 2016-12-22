Китайская госкорпорация планирует достроить окружную дорогу вокруг Киева

CRBC в 2017 году проведет ТЭО работ по достройке объекта.

Китайская корпорация может достроить киевскую окружную дорогу

Киевский мэр Виталий Кличко и вице-президент китайской государственной корпорации China Road and Bridge Corporation (CRBC) Ду Фэй подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Киева, сообщается на сайте КГГА.

В частности, CRBC в 2017 году привлечет собственные средства и экспертов для выполнения технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства трех инфраструктурных проектов Киева: завершение строительства Большой кольцевой дороги, реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Вадима Гетьмана, строительство правобережного подхода Нивки - Отрадный - Совки - Теличка до Дарницкого мостового перехода.

CRBC также готова участвовать в тендерах по строительству транспортной инфраструктуры, а также способствовать в привлечении кредитных средств от финансовых учреждений КНР.

CRBC реализует проекты в Сербии, Черногории, Чехии, Польше и других странах на сумму 3 миллиарда долларов.