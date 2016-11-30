Китайская биржа купила Украинский банк реконструкции и развития

ФГИ снизил цену УБРР со 118 млн грн до 82,8 млн грн и нашел китайского покупателя на государственный банк.

Китайцы купили самый маленький украинский банк за 3 млн долларов Bohai Commodity Exchange

Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе государственный пакет акций (99,9%)

Поскольку заявку на участие в конкурсе подал только один участник, банк был приватизирован по стартовой цене – за 82,827 млн грн.

Новым владельцем стала китайская компания Bohai Commodity Exchange Co., Ltd. (BOCE) – самая крупная спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в 1 трлн долларов. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских граждан, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзинь, КНР.

Председатель Фонда госимущества Игорь Белоус поздравил китайскую сторону с удачным приобретением и пожелал банку стать мостом, который соединит бизнес-круги Украины и Китая и привлечет к приватизации новые китайские компании.

В апреле 2016 года аукцион по продаже УБРР за 112 млн грн не состоялся из-за отсутствия покупателей. После чего НБУ объявил о планах ликвидировать этот банк, если его не удастся приватизировать на повторном аукционе.

Председатель Фонда госимущества Игорь Белоус в интервью ZN.UA сказал, что ФГИ планирует снизить цену УББР на повторном конкурсе.