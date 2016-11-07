Китай предложил Украине создать зону свободной торговли

Пекин надеется на скорейшее рассмотрение Киевом этого вопроса.

Украина и Китай могут создать зону свободной торговли

Китай инициирует создание зоны свободной торговли с Украиной, об этом заявил в Киеве посол Китая в Украине Ду Вэй в ходе форума, посвященного развитию инфраструктурного проекта "Шелковый путь" в Украине.

"Китайская сторона предложила на рабочем уровне амбициозную цель - создание украинско-китайской зоны свободной торговли. Надеемся на активизацию исследования данного вопроса с украинской стороны", - заявил посол, сообщает "УНИАН".

Ранее Китай заявил о намерении создать в рамках проекта "Шелковый путь" фонд объемом 10 миллиардов евро для инвестиций в Восточную Европу. Интерес к инвестированию в новый фонд уже проявили ряд государств Центральной и Восточной Европы.

Как сообщалось, в сентябре Украина и Грузия договорились о прямом железнодорожно-паромном сообщении. Новый маршрут позволит напрямую соединить Украину, Грузию, Казахстан и Азербайджан на "Новом Шелковом пути". К концу года планируется сократить до 9-10 дней срок доставки транзитных грузов из Китая до границы Украины с Европой.