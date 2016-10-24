Китай обошел США по темпам приобретения активов за рубежом, заплатив рекордные $ 207 млрд

Китайские компании начали свои зарубежные вложения с покупки сырьевых активов.

Китай приобрел активов за рубежом на $ 207 млрд Prime minister of Canada

С начала 2016 года компании из Китая больше всего купили иностранных активов, потратив на приобретение зарубежных предприятий $ 207 млрд, тогда как компании из США — на $ 179,1 млрд.

Китай — вторая по величине экономика в мире — впервые обошел США по темпам приобретения иностранных активов. По состоянию на середину октября 2016 года китайские компании инвестировали в зарубежные компании $ 206,6 млрд, что на 212% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем M&A-сделок, заключенных американскими компаниями за рубежом за аналогичный период, составил $ 179,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственное исследование.

Среди крупнейших сделок за этот год: поглощение швейцарской химической компании Syngenta китайской государственной химической компанией ChemChina за $ 43 млрд. Эта сделка стала крупнейшей в истории покупкой иностранного актива китайской компанией. Также китайский Tencent Holdings купил финского разработчика мобильных игр Supercell за $ 8,6 млрд, а 23 сентября было объявлено о покупке китайской инвесткомпанией Oceanwide Holdings Group американской страховой компании Genworth Financial за $ 2,7 млрд.

Наибольшее количество активов, приобретенных китайскими инвесторами в 2016 году, находится в Европе, на которую приходится почти половина зарубежных поглощений Китая в этом году и объем сделок M&A с участием китайских компаний превысил $ 70 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg. Вторым по популярности регионом стала Северная Америка, в активы которой китайские инвесторы в этом году инвестировали около млрд. Также спросом пользовались активы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где суммарная стоимость активов, приобретенных китайскими компаниями, превысила в этом году млрд, передает RNS.

Как отмечает Bloomberg, китайские компании начали свои зарубежные вложения с покупки сырьевых активов, необходимых для обеспечения работы многочисленных заводов в стране. По мере роста китайской экономики Пекин начал больше присматриваться к брендам и технологиям, в которых Китай нуждается для стимулирования внутреннего спроса, который, как рассчитывают китайские власти, станет новым локомотивом экономического роста.

В этом году китайские компании больше всего скупили зарубежных активов в сферах химической ($ 47,6 млрд) и автомобильной ($ 23,8 млрд) промышленности, а также в сфере здравоохранения ($ 22,7 млрд).

Тем временем, Китай утвердил новый пятилетний план экономического развития. Согласно им, благодаря исследованиям и инновациям экономика должна развивать новые движущие силы. Также китайское руководство надеется на рост сферы бытового обслуживания. Напомним, что 2016 год начался не очень хорошо для Китая. В январе индексы фондовых бирж Шанхая и Пекина обвалились на 7%, что, в свою очередь навредило биржам по всему миру.