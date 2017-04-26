Китай инвестировал более 7 миллиардов долларов в украинские облигации– представитель посольства

Средства планируется на направить на проекты в сельском хозяйстве и энергетике.
"Китай направил в Украину около 7 млрд долл инвестиций в облигации. В настоящее время основная задача состоит в том, чтобы активизировать в полной мере эту огромную сумму денег, чтобы оживить сельскохозяйственную, энергетическую, сферу инфраструктуры а также другие сферы экономики, которые в этом нуждаются, что в свою очередь создаст рабочие места, налогообложения и торговые потоки", - сообщил советник, пишет "Укринформ".
Ранее посол КНР в Украине Ду Вей заявил, что Пекин твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
В ноябре прошлого года посол КНР в Украине Ду Вэй заявил, что Пекин инициирует создание зоны свободной торговли с Украиной.
Ранее Китай заявил о намерении создать в рамках проекта "Шелковый путь" фонд объемом 10 миллиардов евро для инвестиций в Восточную Европу. Интерес к инвестированию в новый фонд уже проявили ряд государств Центральной и Восточной Европы.
Укринформ