У Кличко пообещали не допустить остановки киевского метро

Счета столичной подземки арестованы по иску российской компании. Есть проблемы с выплатой зарплат сотрудникам.

Киевские власти призвали СНБО вмешаться в ситуацию, которая сложилась со столичным метро Василий Артюшенко, ZN.UA

В Киевской городской государственной администрации заверили, что сделают все возможное, чтобы не допустить перебоев в функционировании, передает пресс-служба КГГА.

"Мы уверены, что нам удастся удержать ситуацию под контролем. Но положение дел действительно сложное", – заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис во вторник, 25 апреля.

По словам чиновника, принятое 25 апреля судебное решение не устранило препятствия для финансовой деятельности КП "Киевский метрополитен", созданные арестом его счетов.

"Относительно людей, которые получают зарплату на предприятии: конечно, это принятое сегодня судом решение усложняет любые процессы, связанные не только с выплатой зарплат, но и в целом с функционированием метрополитена. Но мы приложим все усилия для того, чтобы зарплата выплачивалась", – заверил Плис.

Он также выразил уверенность, что данную проблему в текущих условиях может решить только Совет национальной безопасности и обороны.

"И это решение было бы наиболее правильным и эффективным как для города, так и для страны в целом", – подытожил замглавы КГГА.

Напомним, 25 апреля Высший хозяйственный суд частично удовлетворил кассационную жалобу КП "Киевский метрополітен", отказав компании "Укррослизинг" в удовлетворении исковых требований о взыскании 42 миллионов гривень пени. В остальной части решения предыдущих инстанций, в том числе, об аресте счетов коммунального предприятия, были оставлены без изменений.

Ранее в Киевском городском совете заявили обиз-за ареста счетов КП "Киевский метрополитен". 16 мартав соответствии с решением Киевского апелляционного хозяйственного суда, который обязал коммунальное предприятие выплатить ООО "Укррослизинг" почти 2 млрд грн по договору от 2009 года на поставку 100 вагонов.

В КГГА сообщали, что ООО "Укррослизинг" подконтрольна российскому "Внешэкономбанку".

В июле 2009 года "Укррослизинг" выиграл тендер на поставку в лизинг "Киевскому метрополитену" 100 вагонов метро в течение 2009-2014 годах.

Вагоны закупались за средства Европейского банка реконструкции и развития. Сумма договора составляла около 1 млрд 391 млн грн.

"Укррослизинг" с уставным капиталом 52,56 млн грн создано в ноябре 2008 года. 100% компании владеет кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited.