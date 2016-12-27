Киев демонтирует 6,5 тыс. МАФов

Кличко отчитался о сносе 7 тыс. незаконных МАФов.

Кличко продолжит демонтировать МАФы КГГА

Киевская мэрия планирует в ближайшее время снести 6,5 тыс. МАФов из оставшихся 10 тыс., заявил киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, до недавнего времени в Киеве торговало 20 тыс. незаконных киосков, из них 7 тыс. уже демонтировано.

Кличко сообщил, что в Киеве пустует большое количество торговых площадей, поскольку собственникам МАФов дешевле незаконно их установить, и не платить за аренду, самовольно подключиться к электросетям.

Он заявил, что на месте снесенных МАФов около станции метро "Политехнический институт" будет сквер. По его словам, там были снесены только незаконные торговые точки, которые перегораживали выход из сквера около лицея.

Как сообщалось, Генеральный прокурор Юрий Луценко поставил прокуратуре Киева задачу дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков по сносу столичных МАФов. "Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества", - написал генпрокурор на свой странице в Facebook.

Ликвидация незаконных сооружений была особенно активной в последние недели, однако сопровождалась драками и конфликтами.