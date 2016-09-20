Топ Новости
<
>

Канадский парламент рассмотрит соглашение о свободной торговле с Украиной

20 сентября в 08:22

Договор уже внесен на ратификацию, дело за украинской стороной.

 

Украина Канада
В канадском парламенте занялись договором с Украиной
Генпрокуратура Украины
На ратификацию в парламент Канады внесено соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, сообщил на своей странице в Facebook украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.

Он отметил, что следующим этапом после ратификации станет внесение на имплементацию законов, необходимых для функционирования зоны свободной торговли.

Читайте также: Украина и Канада начали обсуждать безвизовый режим

 Ранее Шевченко прогнозировал, что соглашение будет ратифицировано к концу 2016 года. 

 Напомним, 11 июля во время визита Джастина Трюдо в украинскую столицу Украина и Канадаподписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. 10 июля посол Украины в Канаде Андрей Шевченко также сообщил, что Киев и Оттава в 2016 году намерены подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.77
EUR 28.77
Последние новости