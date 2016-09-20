Канадский парламент рассмотрит соглашение о свободной торговле с Украиной

Договор уже внесен на ратификацию, дело за украинской стороной.
Он отметил, что следующим этапом после ратификации станет внесение на имплементацию законов, необходимых для функционирования зоны свободной торговли.
Ранее Шевченко прогнозировал, что соглашение будет ратифицировано к концу 2016 года.
Напомним, 11 июля во время визита Джастина Трюдо в украинскую столицу Украина и Канадаподписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. 10 июля посол Украины в Канаде Андрей Шевченко также сообщил, что Киев и Оттава в 2016 году намерены подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве.ZN.UA