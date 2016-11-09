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Кабмин выделит еще 60 млн грн на ремонт Мариинского дворца в Киеве

9 ноября в 13:53

Проект реконструкции Мариинского дворца будет доработан, поскольку к нему были замечания.

Мариинский дворец
На ремонт Мариинского дворца потратят
Кабинет министров Украины планирует выделить на ремонт Мариинского дворца в Киеве 60 млн грн из резервного фонда госбюджета.

"Проектом распоряжения предусмотрено выделить 60 млн грн для проведения аварийно-восстановительных работ в Мариинском дворце в городе Киев (…). Поручить Минэкономразвития вместе с Минрегионом, Минфином и Минюстом доработать проект, так как там были незначительные замечания", - сказал первый вице-премьер, министр экономразвития и торговли Степан Кубив.

Напомним, в октябре 2014 года правительство выделило Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 20 млн грн для реставрации Мариинского дворца в г. Киеве.

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В августе 2015 года Кабмин выделил еще 100 млн грн на реставрацию Мариинского дворца.

В 2011 году Мариинский дворец вошел в число 21 финалистов акции "7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Кабмин реставрация
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