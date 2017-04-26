Кабмин выделит 1,5 млн семей до 700 грн за экономию субсидии – Гройсман

Выплаты произведут в ближайшие месяцы.

Кабмин примет решение о монетизации субсидий Правительственный портал

Правительство Украины намерено принять решение о монетизации суммы сэкономленнойдля 1,5 млн семей и в ближайшие месяцы выплатить им до 700 грн. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Согласно нашим расчетам, приблизительно около 1,5 млн украинских семей, которым удалось сэкономить газ и электроэнергию, тепло, получит в ближайшее время до 700 грн наличными", - сказал премьер на заседании правительства сегодня.

По его словам, соответствующее решение будет принято, выплаты будут осуществлены в ближайшие месяцы.

Напомним, к январю 2018 года число получателей субсидий в Украине может сократиться до 5 млн домохозяйств. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA.

В начале марта Андрей Рева заявил, что жилищные субсидии сейчас получают 6,6 миллиона украинских семей, а на протяжении всего отопительного сезона 2016-2017 гг. государственной поддержкой воспользовались 7,4 млн домохозяйств.

Читайте интервью Андрея Ревы ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".