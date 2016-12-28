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Кабмин выделил Фонду гарантирования вкладов физлиц кредит на 8 млрд грн

28 декабря в 17:31

Минфин выпустит для поддержки ФГВФЛ облигации со сроком обращения до 15 лет.

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Правительство предоставило ФГВФЛ займ на 8 млрд грн
ZN.UA
Кабинет министров Украины принял решение предоставить Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) кредит в размере почти 8 млрд грн.

Соответствующее постановление правительства от 28 декабря было опубликовано на правительственном портале.

"Установить, что Министерство финансов с целью предоставления кредита Фонда гарантирования вкладов физических лиц осуществляет выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7 941 000 000 гривень со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 10 процентов годовых в обмен на векселя, выданные Фондом на тех самых условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя", – говорится в документе.

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Напомним, 19 ноября вступил в силу закон о выплатах обманутым вкладчикам банков, который позволит вкладчикам банка "Михайловский" получить компенсацию потерянных средств от государства.

Ранее адвокат Александр Выговский в статье для ZN.UA заявил, что закон о возмещении физическим лицам ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских услуг, коснется исключительно вкладчиков обанкротившегося банка "Михайловский", и не сможет быть использован для защиты интересов клиентов прочих финансовых учреждений Украины. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги кредит государство финансы
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