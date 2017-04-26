Кабмин ввел формулу расчета цены газа для населения с учетом транспортировки и распределения

Тарифы на транспортировку и распределение газа будет устанавливать НКРЭКУ.

Стоимость газа для населения будут считать по-новому Андрей Товстыженко, ZN.UA Кабинет министров Украины ввел формулу расчета стоимости газоснабжения бытовых потребителей и религиозных учреждений с учетом стоимости транспортировки и распределения газа. Соответствующий документ о корректировке постановления Кабмина №187 от 22 марта 2017 года (о специальных обязательствах, PSO) был принят на заседании правительства сегодня.

Согласно тексту документа, стоимость газоснабжения бытовых потребителей будет определяться как сумма оптовой цены использованного газа, стоимости поставки, транспортировки и распределения газа. При этом последние две составляющие должны основываться на тарифах, установленных Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, ранее операторы газораспределительных сетей (облгазы) и поставщики газа по спецобязанностям (PSO) обратились к президенту, премьеру и главе НКРЭКУ с просьбой устранить правовой вакуум в вопросе оплаты за газ и его распределение, возникший после отмены постановления энергорегулятора о внедрении абонплаты за распределение газа.

НКРЭКУ 28 марта ввела в действие с апреля абонплату за распределение газа. Новая система предполагала отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара. В эти тарифы на распределение газа заложены расходы "Укртрансгаза" на транспортировку газа магистральными газопроводами до газораспределительных систем.

Как следует из сообщения, абонплата на распределение для наиболее распространенного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и около 80% от общего потребления по стране) составит около 92 грн/месяц.

В свою очередь, в начале апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости введения абонплаты за газ для населения, и потребовал от Кабмина и НКРЭКУ приостановить действие соответствующего решения.

НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за распределение газа для его доработки. Хотя постановление об отмене абонплаты не было обнародовано, в силу не вступило.