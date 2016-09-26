Кабмин утвердил проект модернизации участка ГТС стоимостью 1,4 млрд грн

Часть магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород отремонтируют на средства европейских кредитов.

Кабинет министров Украины утвердил рабочий проект капитального ремонта магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" общей стоимостью 1 млрд 404 млн 725,694 тыс. грн. Соответствующее решение закреплено распоряжением КМУ №680-р от 22 сентября.

Модернизации предстоит участок 3488,36-3519,87 км, длительностью строительства - 29,5 месяцев.

Ранее распоряжениями Кабмина от 2013-2016 годов были утверждены проекты капремонта на 187,1 млн грн (первого участка), второго – 477,4 млн грн, третьего – 995,2 млн грн, четвертого – 899,1 млн грн, пятого - 1 млрд 213,5 млн грн.

Как известно, европейские банки ЕБРР и ЕИБ предоставляют свои кредитные средства под реализацию модернизации украинского участка газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Выборку кредитных средств (300 млн евро и 166 млн евро соответственно) планируется начать в конце 2016 года.

В рамках реализации первого этапа проекта предполагается осуществить капитальный ремонт участков линейной части газопровода "УПУ", общей протяженностью около 119 км и реконструировать компрессорную станцию "Ромны".

В ноябре 2015 года "Укртрансгаз" отчитался о завершении строительства нового участка газопровода протяженностью 9,82 км, который заменит старый выводимый из эксплуатации участок.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

Протяженность украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород составляет 1160 км, диаметр трубы – 1400 мм.