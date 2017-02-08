Кабмин утвердил порядок распределения дотаций сельхозпроизводителям

Четыре миллиарда гривень направят на поддержку животноводства, садоводства, виноградарства, овощеводства и птицеводства.

Четыре миллиарда гривень распределят между сельхозпроизводителями Agronews

Порядок распределения дотаций в размере четыре миллиарда гривень для сельхозтоваропроизводителей на 2017 год утвержден на заседании Кабинета министров Украины.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый отметил, что объем дотаций не будет превышать объем поступлений от налога на добавленную стоимость, уплаченного агропроизводителями. Поскольку дотация выплачивается товаропроизводителям ежемесячно пропорционально уплаченной сумме НДС.

Исполняющий обязанности главы аграрного комитета Верховной Рады Украины Александр Бакуменко добавил: "Необходимо разработать три важнейших документа, чтобы заработал этот порядок. Первый – это форма заявления о включении в реестр получателей дотаций, второй – порядок ведения реестра получателей дотаций, третий – дополнение к декларации об уплате НДС".

Напомним, дотации на развитие сельхозтоваропроизводства были предусмотрены в законе "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". Предполагалось, что распределение дотаций будет происходить на основании данных Реестра получателей бюджетной дотации.