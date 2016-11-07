Кабмин утвердил новую потребительскую корзину: 95 кг картошки и 2 кг сала в год

Потребительская корзина рассчитана на минимальной зарплате в 3,2 тыс. грн, которую предлагается установить со следующего года.
Наборы продуктов утверждены исходя из нормы 2790,8 ккал в день для работоспособного человека, в.ч. 87,1 г белков, 98,4 г жиров, 388,1 г углеводородов. Для детей и пенсионеров нормы несколько ниже.
Корзина рассчитана на потребностях человека в год. В частности, в годовую норму включены 99 кг хлеба, 4 кг макаронных изделий, 9,4 кг пшеничной муки, 7,1 кг различных круп.
Также в перечень вошло 95 кг картофеля в год, 28 кг капусты, 25 кг огурцов и помидоров, 9 кг моркови, 9 кг свеклы, 9,1 кг лука, 0,9 кг чеснока и 13 кг других овощей, 16 кг арбузов и дынь, 60 кг свежих фруктов и 4 кг сухофруктов.
Правительство заложило в годовую норму 24 кг сахара, 13 кг кондитерский изделий, 7,1 кг подсолнечного масла, 2 кг маргарина.
В потребительскую корзину включены 16 кг говядины, 8 кг свинины, 4 кг субпродуктов, 14 кг птицы, 2 кг сала, 9 кг колбасных изделий, 7 кг свежей и свежемороженой рыбы, 4 кг селедки, 2 кг рыбных продуктов.
Также в перечень попало 60 кг молока, 60 кг кисломолочных продуктов, 5 кг сливочного масла, 3,5 кг твердого сыра, 10 кг мягкого сыра, 5 кг сметаны, 220 шт. яиц, 0,4 кг чая, 0,5 кг кофе, 3 кг соли и 0,3 кг специй.
Кроме того, в потребительскую корзину включены минимальные наборы предметов гардероба, текстильного белья, предметов первой необходимости, санитарии и лекарств, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, набор жилищно-коммунальных услуг и связи, набор бытовых услуг, транспортные услуги, услуги учреждений культуры.
26 октября премьер-министр Владимир Гройсман предложил поднять с 2017 года минимальную зарплату в два раза – до 3,2 тыс. грн. Гройсман также сообщил, что Кабмин утвердил потребительскую корзину на 2017 год в 3,2 тыс. грн.ZN.UA