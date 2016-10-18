Кабмин утвердил комплекс мер для эффективного использования госсредств

Правительство отменило постановление "Об экономии государственных средств и недопущении потерь бюджета" от 1 марта 2014 года.

У Гройсмана определились с приоритетами расходования бюджетных средств Андрей Товстыженко, ZN.UA Кабинет министров Украины утвердил меры по эффективному использованию государственных средств.

Согласно постановлению №710 от 11 октября 2016 года, Кабмин утвердил меры по эффективному и рациональному использованию государственных средств, предусмотренных для содержания органов государственной власти и других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, использующих средства госбюджета.

Данным решением правительство отменило действие постановления №65 от 1 марта 2014 года "Об экономии государственных средств и недопущении потерь бюджета".

Кабмин поручил Государственной казначейской службе осуществлять платежи в первоочередном порядке и в полном объеме - по расходам общего фонда государственного бюджета на оплату труда работников бюджетных учреждений; начисления на заработную плату; приобретение медикаментов и перевязочных материалов; обеспечение продуктами питания; приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования для учеников из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; оплату коммунальных услуг и энергоносителей, оплату расходов, связанных с реализацией проектов целевых экологических (зеленых) инвестиций и выполнением обязательств сторон Киотского протокола; обеспечение работы специализированных санитарных автомобилей экстренной медицинской помощи.

Также в первую очередь осуществляются платежи для обслуживания государственного долга; текущие трансферты населению и местным бюджетам; оплату услуг и возмещение расходов адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь; исследования и разработки, отдельные мероприятия по выполнению государственных (региональных) программ, субсидии и трансферты предприятиям, учреждениям и организациям в части оплаты труда, стипендий, оплаты коммунальных услуг и энергоносителей; расходов за счет средств резервного фонда бюджета; расходов специального фонда госбюджета на оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления на зарплату, оплату ЖКХ, реализацию проектов в рамках программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства, оплату расходов, связанных с реализацией проектов целевых экологических инвестиций и выполнением обязательств сторон Киотского протокола; расходов, осуществляемых во исполнение обязательств по международным договорам с международными финансовыми организациями.

В то же время, Казначейству поручено осуществлять платежи по другим расходам и предоставлению кредитов государственного бюджета с учетом ресурсной обеспеченности общего фонда бюджета, имеющихся и прогнозных остатков средств на едином казначейском счете, зарегистрированных бюджетных обязательств и приоритетности проведения расходов и предоставления кредитов.

Кабмин также рекомендовал органам местного самоуправления, субъектам управления государственной собственности, Конституционному Суду Украины, Верховному Суду Украины, высшим специализированным судам, Государственной судебной администрации, Счетной палате, аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины, Центральной избирательной комиссии, Национальному антикоррупционному бюро и Государственной аудиторской службе принять меры по эффективному и рациональному использованию бюджетных средств.