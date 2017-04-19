Кабмин сегодня рассмотрит вопрос о набсовете "Нафтогаза"

Также рассмотрит расчет арендной платы за госимущество.
В частности, Кабмин рассмотрит постановление "Об объявлении конкурсного отбора на должность независимого члена наблюдательного совета публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украиныˮ. Докладывать будет первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Кроме того, чиновники рассмотрят законопроект относительно применения административного ареста, а также постановления об утверждении порядка распределения в 2017 году конфискованных средств, расчете арендной платы за государственное имущество, утверждении положения о Государственной экологической инспекции Украины.
Напомним, что набсовет НАКа на заседании одобрил отставку главы совета Юлии Ковалив.
6 апреля члены наблюдательного совета "Нафтогаза" пригрозили отставкой. При этом Юлия Ковалив, а также иностранцы Пол Уорвик, Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, в своем обращении к вице-премьеру Владимиру Кистиону выдвинули условия, при которых готовы продолжить работу в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".
Интервью с бывшим председателем наблюдательного совета НАКа Юлией Ковалив читайте на ZN.UA.ZN.UA