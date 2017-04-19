Кабмин сегодня рассмотрит вопрос о набсовете "Нафтогаза"

Также рассмотрит расчет арендной платы за госимущество.

Кабмин объявит конкурс на независимого члена набсовета "Нафтогаза" уже сегодня Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинет министров Украины сегодня, 19 апреля 2017 года, на заседании рассмотрит вопрос относительно наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" . Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

В частности, Кабмин рассмотрит постановление "Об объявлении конкурсного отбора на должность независимого члена наблюдательного совета публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украиныˮ. Докладывать будет первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Кроме того, чиновники рассмотрят законопроект относительно применения административного ареста, а также постановления об утверждении порядка распределения в 2017 году конфискованных средств, расчете арендной платы за государственное имущество, утверждении положения о Государственной экологической инспекции Украины.

Напомним, что набсовет НАКа на заседании одобрил отставку главы совета Юлии Ковалив.

6 апреля члены наблюдательного совета "Нафтогаза" пригрозили отставкой. При этом Юлия Ковалив, а также иностранцы Пол Уорвик, Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, в своем обращении к вице-премьеру Владимиру Кистиону выдвинули условия, при которых готовы продолжить работу в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Интервью с бывшим председателем наблюдательного совета НАКа Юлией Ковалив читайте на ZN.UA.