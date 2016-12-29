Кабмин разрешил спецпошлину на импорт автомобилей из ЕС

Пошлину в 10% введут, если импорт машин из ЕС превысит 45 тыс. штук в год.

На импорт машин из ЕС могут ввести пошлину Ольга Кононенко, ZN.UA

Кабинет министров Украины утвердил порядок применения специальных пошлин на импорт европейских автомобилей в случае, если такой импорт угрожает развитию отечественного автопроизводителя.

В середине декабря Министерство экономического развития и торговли предложило порядок временного увеличения до 10% ввозной пошлины на легковые автомобили из Европейского Союза. Пошлину вводят только в случае, если совокупный объем импорта в Украину европейских легковых автомобилей достиг 45 тыс. единиц в год, а его удельный вес в потреблении на внутреннем рынке составляет более 20%.

По данным министерства, объем импорта в Украину легковых автомобилей из ЕС в 2015 году составил 38,9 тыс. штук, а за 9 месяцев 2016 - 30,6 тыс. штук.

Как сообщалось, в Украину в августе завезли рекордное за последние 2,5 года количество легковых автомобилей. Более половины (54%) импорта легковых авто – поставки из Европы.