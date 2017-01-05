Кабмин рассчитывает получить четвертый транш МВФ в феврале – СМИ

В ноябре обсуждалась получение 1,8 миллиарда, но сегодня речь идет об 1 миллиарде.

Порошенко и Лагард обсудят сумму транша МВФ в Давосе Сайт президента Украины

В Кабинете министров ожидают, что сумма четвертогосоставит 1 миллиард долларов, сообщило агентство "Українські новини" в среду, 4 января, со ссылкой на собственные источники в правительстве.

По словам собеседника издания, в ноябре стороны обсуждали выделение Украине 1 миллиарда 800 миллионов долларов, но сегодня речь идет об 1 миллиарде.

Окончательная сумма транша будет зафиксирована, вероятнее всего, после встречи президента Украины Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе 17–20 января.

Киев рассчитывает на предоставление очередного транша МВФ в феврале.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.