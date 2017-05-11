Кабмин продлил чрезвычайные меры на рынке электроэнергии еще на месяц

Срок их действия заканчивается 17 июня.

Временные чрезвычайные меры продлили pixabay.com

Кабинет министров Украины продлил срокна рынке электрической энергии, введенные три месяца назад, еще на один месяц.

"Нужно продолжать (меры), потому что должны принимать оперативные управленческие решения: мы управляем системой не в штатном режиме, к большому сожалению. Но и это испытание мы пройдем, кто бы нам как не мешал", – заявил премьер Владимир Гройсман на заседании правительства сегодня.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что введение чрезвычайных мер позволило сэкономить 1,7 млн тонн угля и увеличить его запасы на складах до 2,2 млн тонн, что соответствует уровню запасов осенью 2016 года – перед началом отопительного сезона.

Насалик добавил, что благодаря введенным мерам вклад атомной энергетики в выработку электроэнергии в Украине в апреле достиг 62,5%, а в минувшее воскресение был установлен абсолютный рекорд – 68% по сравнению с 47% в мае прошлого года.

Напомним, что чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные правительственным распоряжением №103-р от 15 февраля, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина энергогенерирующих компаний страны.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что отказ Украины от антрацита из Донбасса обойдется в 15 млрд грн. Он также сказал, что Украина пока не планирует импортировать уголь из России, но закупки возможны в случае, если его цена будет наименьшей на рынке.

Отключения электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей.