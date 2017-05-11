Кабмин продлил чрезвычайные меры на рынке электроэнергии еще на месяц

Срок их действия заканчивается 17 июня.
"Нужно продолжать (меры), потому что должны принимать оперативные управленческие решения: мы управляем системой не в штатном режиме, к большому сожалению. Но и это испытание мы пройдем, кто бы нам как не мешал", – заявил премьер Владимир Гройсман на заседании правительства сегодня.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что введение чрезвычайных мер позволило сэкономить 1,7 млн тонн угля и увеличить его запасы на складах до 2,2 млн тонн, что соответствует уровню запасов осенью 2016 года – перед началом отопительного сезона.
Насалик добавил, что благодаря введенным мерам вклад атомной энергетики в выработку электроэнергии в Украине в апреле достиг 62,5%, а в минувшее воскресение был установлен абсолютный рекорд – 68% по сравнению с 47% в мае прошлого года.
Напомним, что чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные правительственным распоряжением №103-р от 15 февраля, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина энергогенерирующих компаний страны.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что отказ Украины от антрацита из Донбасса обойдется в 15 млрд грн. Он также сказал, что Украина пока не планирует импортировать уголь из России, но закупки возможны в случае, если его цена будет наименьшей на рынке.
Отключения электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей.
Интерфакс-Украина