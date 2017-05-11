Кабмин предлагает уменьшить зарплату главе НКРЭКУ вдвое

Заработная плата при этом сократится до 80 тыс грн с 160 тыс грн.

Неприличные зарплаты чиновников начали сокращать Василий Артюшенко, ZN.UA Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде вдвое уменьшить оклады главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений до 19,2 тыс грн и главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – до 80 тыс грн. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства сегодня.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Законопроект предусматривает изменение величины для расчета должностных окладов в Нацагентстве по возврату активов и НКРЭКУ с минимальной заработной платы на прожиточный минимум для трудоспособных, который установлен на 1 января календарного года.

Соотвественно, для 2017 года оклад главы Нацагентства по возврату активов составит 12 прожиточных минимумов для трудоспособных – 19,2 тыс грн (на данный момент – 38,4 тыс грн). Оклад главы НКРЭКУ составит 12 прожиточных минимумов для трудоспособных – 80 тыс грн (сейчас– 160 тыс грн).

Напомним, месяц назад председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что президент Украины Петр Порошенко утвердил отставку всего состава НКРЭКУ.

Сообщалось, что Рада отклонила проекты постановлений о назначении Константина Запайщикова и Юрия Шульги членами номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ.