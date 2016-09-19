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Кабмин предлагает на треть повысить акциз на качественное дизтопливо

19 сентября в 14:27

За счет этого планируется получить дополнительные поступления в госбюджет объемом 1,3 миллиарда гривень.

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Кабмин предлагает на треть повысить акциз на дизтопливо
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинет министров предлагает повысить акциз на тяжелые дистилляты (газойли) качества Евро-4 и Евро-5 на 32,1% (на EUR 30,5) – до 125,5 евро за 1 тысячу литров. Соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс №5132 от 15 сентября 2016 опубликован на сайте Верховной Рады.

Документом также предлагается повысить акциз на печное топливо и мазут на 29,4% (на EUR 28,5) – до 125,5 EUR за 1 тысячу  литров.

Помимо повышения акцизов, правительство предлагает удвоить рентную плату за транзитную транспортировку аммиака, зафиксировав ее на уровне $ 4,8 – за счет этого планируется получить дополнительные поступления в госбюджет объемом 1,3 миллиарда гривен.

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Напомним, что в первом квартале 2016 года бюджет недополучил 500 млн грн сборов розничного акциза на топливо.

Подробнее о проблемах розничного рынка нефтепродуктов в Украине читайте в статье Сергея Куюна "Купил машину — заплатишь за все" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги акциз топливо Украина
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