Кабмин повысил минимальные цены на алкоголь

Кроме повышения цен на алкоголь поступали предложения установить минимальные цены на сигареты, но премьер выступил против.

Бутылка водки в Украине будет стоить 70 грн news.mail.ru

утвердил новые минимальные розничные цены на алкоголь, в частности, минимальная цена на пол-литровую бутылку водки увеличена с 54,9 грн до 69,78 грн.

"Необходимость корректировки обусловлена тем, что установленные с сентября 2015 года не отвечают реальным расходам производителей", – сказал в ходе обсуждения первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Представитель Федерации работодателей Украины напомнил правительству о норме закона о госбюджете-2016 об установлении минимальных цен и на табачные изделия.

Однако премьер-министр Владимир Гройсман возразил ему: "На рынке табачных изделий не так однозначно. Я слышал, что за этими вопросами стоят и некоторые коррупционные предложения".

Согласно данным Всемирной организации охраны здоровья за 2014 год украинцы стали шестыми в мире по употреблению алкоголя. Первое место в списке занимает Беларусь.