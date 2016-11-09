Кабмин повысил минимальные цены на алкоголь

Кроме повышения цен на алкоголь поступали предложения установить минимальные цены на сигареты, но премьер выступил против.
"Необходимость корректировки обусловлена тем, что установленные с сентября 2015 года не отвечают реальным расходам производителей", – сказал в ходе обсуждения первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Представитель Федерации работодателей Украины напомнил правительству о норме закона о госбюджете-2016 об установлении минимальных цен и на табачные изделия.
Однако премьер-министр Владимир Гройсман возразил ему: "На рынке табачных изделий не так однозначно. Я слышал, что за этими вопросами стоят и некоторые коррупционные предложения".
Согласно данным Всемирной организации охраны здоровья за 2014 год украинцы стали шестыми в мире по употреблению алкоголя. Первое место в списке занимает Беларусь.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,