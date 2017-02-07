Кабмин понизил соцнормативы на тепло, электричество и газ

Новые нормативы, являющиеся требованием МВФ для следующего транша, начнут действовать с 1 мая 2017 года.
Согласно постановлению Кабмина №51 от 6 февраля 2017 года, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади.
Кроме того, Кабмин понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч на 1 кв. м отапливаемой площади.
В Кабмине подчеркнули, что соответствующее постановление не предусматривает перерасчет нынешних размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая.
Таким образом, Кабмин выполнил еще одно условие МВФ для получения Украиной следующего транша кредита.
Напомним, Минфин завершает переговоры с МВФ и уверен, что все транши, намеченные на 2017 год, должны быть получены.ZN.UA