Кабмин понизил соцнормативы на тепло, электричество и газ

Новые нормативы, являющиеся требованием МВФ для следующего транша, начнут действовать с 1 мая 2017 года.

Кабмин понизил соцнормативы Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинет министров Украины принял решение о понижении социальных нормативов на пользование услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами.

Согласно постановлению Кабмина №51 от 6 февраля 2017 года, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади.

Кроме того, Кабмин понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч на 1 кв. м отапливаемой площади.

В Кабмине подчеркнули, что соответствующее постановление не предусматривает перерасчет нынешних размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая.

Таким образом, Кабмин выполнил еще одно условие МВФ для получения Украиной следующего транша кредита.

Напомним, Минфин завершает переговоры с МВФ и уверен, что все транши, намеченные на 2017 год, должны быть получены.