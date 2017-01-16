Кабмин получил на расмотрение законопроект о финансовой полиции

Чиновники Министерства финансов считают, что в Кабинете министров Украины его должны принять как можно скорей.

В Минфине подготовили законопроект о создании финансовой полиции Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство финансов Украины подало на рассмотрение в Кабинет министров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

"Сегодня Минфин подал на рассмотрение Кабинета министров законопроект о создании финансовой полиции – аналитической службы расследований, а не карательного органа", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

По словам чиновников, все необходимые шаги на данном этапе предпринимаются ими.

"Как и было обещано, процесс запущен и все необходимые шаги осуществляются. Сейчас самое важное – это как можно быстрей принять законопроект в КМУ и в Парламенте", - отмечают финансисты.

Напомним, правительственный законопроект, предусматривающий ликвидацию налоговой милиции и создание Службы финансовых расследований, был внесен в Верховную Раду в августе 2014 года, а уже в ноябре он был отозван.

В течение 2014-2015 годов экс-премьер Арсений Яценюк неоднократно анонсировал создание СФР и ликвидацию налоговой милиции, однако практических шагов за этим не последовало.

Действующий министр финансов Александр Данилюк в мае 2016 года пообещал ликвидировать налоговую милицию в течение нескольких месяцев.