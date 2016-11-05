Кабмин подготовит список товаров, которые будут ввозить в ОРДЛО

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Товары, которые незаконно ввозят на оккупированную территорию Донбасса не являются контрабандой.

Украина много теряет в экономическом и политическом плане от запрета перевозки товаров через линию соприкосновения в Донбассе dpsu.gov.ua

Кабинет министров Украины согласовывает список товаров, которые официально могут пересекать линию разграничения и попадать на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

"Список согласовывается. Он будет обнародован. Можно будет частично снять какие-то вопросы относительно товаров, которые пересекают линию разграничения незаконно", – сказал советник министра по делам оккупированных территорий и переселенцев Юрий Грымчак в эфире "Радіо Свобода"

Он добавил, что Украина много теряет в экономическом и политическом плане от запрета перевозки товаров через линию соприкосновения в Донбассе.

Грымчак также подчеркнул, что товары, которые незаконно ввозят на территорию ОРДЛО не являются контрабандой. Это называется "незаконное перемещение товаров через линию разграничения".

"Когда я слышу контрабанда, то это, во-первых, юридически неправильно, во-вторых, контрабанда существует через границы между странами, которые признаны. У нас нет там границ с какой-то другой страной. Там такая же Украина, только временно оккупированная территория", – сказал он.

В конце 2014 года Киев ввел экономическую блокаду самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР". С того времени бесконечные автомобильные очереди выстраиваются возле военных пропускных пунктов в буферной зоне, где солдаты обыскивают автомобили и ищут запрещенные товары.

Результатом этого стало то, что цены на захваченных территориях подскочили, а сокращение поставок продуктов, топлива и медикаментов дали возможность "черному рынку" процветать. Проблемы жителей захваченных территорий усиливаются еще и боевыми действиями, которые не утихают, разрушенной экономической инфраструктурой и финансовыми махинациями, которые устраивают главари боевиков. Многим мирным жителям приходится полагаться только на гуманитарную помощь или нерегулярные контакты с контрабандистами.

Ранее "Информационное сопротивление" сообщало, что главарь боевиков в Луганске Игорь Плотницкий не поделил российскую контрабанду с "главой МВД" и запретил ему выезжать из "ЛНР". А боевики "личной гвардии" Плотницкого зарабатывают на доставке продуктов из РФ. Закупка продовольствия происходит исключительно на "бюджетные" средства "ЛНР" ("бюджет" формируется из финансовой помощи России и "налогов"), однако прибыль от продаж поступает частным лицам в руководстве "народной республики".