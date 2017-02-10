Кабмин отказался от приватизации "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины"

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Возникли проблемы с согласованием с основным кредитором госпредприятия

Приватизация в ПАО "ГПЗКУ" отменяется news.dtkt.ua

Кабинет министров принял постановление, согласно которому ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" исключено из перечня объектов госсобственности, подлежащий приватизации в 2016-2017 годах, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Решение правительства объясняется невозможностью приватизации ПАО "ГПЗКУ" без согласования с основным кредитором госпредприятия – "Эксимбанком" (Китай).

"Государственная продовольственно-зерновая корпорация исключена из Перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. Это решение позволит повысить эффективность компании и продолжить эффективное сотрудничество с китайскими партнерами", - отметил министр агрополитики Тарас Кутовой.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении четырем лицам, причастным к причинению ущерба ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" в размере более 60 млн долларов (свыше 1,6 млрд грн).

В начале января 2017 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что общая сумма ущерба по делам, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, составляет 82 млрд грн.