Кабмин отказался от приватизации "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины"

Возникли проблемы с согласованием с основным кредитором госпредприятия
Решение правительства объясняется невозможностью приватизации ПАО "ГПЗКУ" без согласования с основным кредитором госпредприятия – "Эксимбанком" (Китай).
"Государственная продовольственно-зерновая корпорация исключена из Перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. Это решение позволит повысить эффективность компании и продолжить эффективное сотрудничество с китайскими партнерами", - отметил министр агрополитики Тарас Кутовой.
Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении четырем лицам, причастным к причинению ущерба ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" в размере более 60 млн долларов (свыше 1,6 млрд грн).
В начале января 2017 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что общая сумма ущерба по делам, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, составляет 82 млрд грн.
ZN.UA