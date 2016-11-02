Кабмин оставил Юзовскую площадь без инвестора

Добывать сланцевый газ на Юзовской площади пока не будут.

Кабмин отказал компании Yuzgaz в участии в СРП по Юзовской площади

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 2 ноября, утвердил окончательное решение об отказе победившей в конкурсе нидерландской компании Yuzgaz B.V. ("Юзгаз") в добыче газа на Юзовской площади.

"Поддержать предложение министра энергетики и угольной промышленности Украины по отказу ООО "Надра Юзовска" в уступке прав и обязанностей, определенных в соглашении о разделе продукции (СРП) в пределах участка "Юзовского", - сказано в решении КМУ.

Как сообщалось, в конце октября 2015 года ООО "Надра Юзовская", подконтрольная НАК "Надра Украины", объявила новый конкурс по привлечению инвестора для разработки Юзовской площади. Победителем этого конкурса в конце июля была объявлена Yuzgaz B. V. (Нидерланды). По данным ZN.UA, компания "Юзгаз" планировала вложить $ 200 млн в добычу газа на Юзовской площади.

Основателем компании является инвестиционный фонд Emerstone Energy, входящий в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослав Кинаха (Jaroslav Kinach). Я.Кинах также являлся президентом Iskander Energy, которая планировала заниматься восстановлением скважин по добыче метана угольных пластов в Донецкой области. В 90-х годах он возглавлял представительство ЕБРР. В интервью ZN.UA Кинах рассказал, что среди инвесторов фонда Emerstone "на сегодняшний день украинцев нет".

Юзовский участок площадью 7886 кв. км находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

В 2012 году компания Shell победила в конкурсе на разработку Юзовской площади, а в январе 2013 года было подписано Соглашение о разделе продукции (СРП) сежду украинской "дочкой" компании и ООО "Надра Юзовская". СРП должно было стать крупнейшим инвестиционным проектом в нефтегазовой отрасли за всю историю независимой Украины. Однако в связи с оккупацией части Донбасса компания Shell решила покинуть проект в одностороннем порядке, воспользовавшись обстоятельствами форс-мажора.