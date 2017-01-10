Топ Новости
<
>

Кабмин ограничил полномочия правления "Нафтогаза"

10 января в 13:47

Все ключевые решения в компании должны будут согласовываться с наблюдательным советом.

Naftogaz Нафтогаз
Новый устав НАК "Нафтогаз Украины" вступил в силу 31 декабря
Андрей Товстыженко, ZN.UA
В декабре 2016 года Кабинет министров Украины постановлением №1044 утвердил новую редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины". В ней полномочия правления ограничиваются, сообщает "Экономическая правда". 

Согласно новому уставу, все ключевые решения о назначении членов правлений дочерних ПАО "Укртрансгаз", "Укртранснафта" и "Укргазвыдобування",  отстранении их от занимаемых должностей и некоторые другие, должны согласовываться с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Укарины".

Документ также регламентирует вхождение директоров дочерних ПАО в состав правления национального регулятора.

Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу 31 декабря.

Читайте также: "Нафтогаз" указал на подготовку Россией нового газового кризиса

Напомним, ранее Кабмин обязал НАК "Нафтогаз" поставлять газ для отопления и горячего водоснабжения бюджетных учреждений по цене 4942 гривен без учета стоимости транспортировки и НДС, в соответствии с  постановлением правительства №937 от 14 декабря 2016 года.

По материалам: Экономическая правда
Читайте также
Тэги постановление Нафтогаз Украина Кабмин
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.02
EUR 28.61
Последние новости