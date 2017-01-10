Кабмин ограничил полномочия правления "Нафтогаза"

Все ключевые решения в компании должны будут согласовываться с наблюдательным советом.
Согласно новому уставу, все ключевые решения о назначении членов правлений дочерних ПАО "Укртрансгаз", "Укртранснафта" и "Укргазвыдобування", отстранении их от занимаемых должностей и некоторые другие, должны согласовываться с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Укарины".
Документ также регламентирует вхождение директоров дочерних ПАО в состав правления национального регулятора.
Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу 31 декабря.
Напомним, ранее Кабмин обязал НАК "Нафтогаз" поставлять газ для отопления и горячего водоснабжения бюджетных учреждений по цене 4942 гривен без учета стоимости транспортировки и НДС, в соответствии с постановлением правительства №937 от 14 декабря 2016 года.Экономическая правда