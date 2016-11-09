Кабмин одобрил концепцию развития атомной отрасли до 2020 года

Украина планирует создать на своей территории производство по изготовлению ядерного топлива.
Правительство одобрило концепцию развития атомной отрасли до 2020 года Концепция касается развития не только АЭС, но и всей атомной промышленности Украины.
Кабинет министров Украины принял распоряжение об утверждении концепции развития атомно-промышленного комплекса Украины до 2020 года.
Документом предполагается создание условий для производства на территории Украины ядерного топлива и его компонентов.
Цель - обеспечить диверсификацию поставок, далее - импортозамещение и в конечном итоге удовлетворение потребностей АЭС Украины в полном объеме в ядерном топливе собственного производства.
Как писало ранее ZN.UA, закупки Украиной ядерного топлива в прошлом году выдали парадоксальный результат. На втором году гибридной войны процент поставок ядерного топлива из России… вырос. Вообще же только за последние пять лет Украина купила в России топлива на более чем $ 3 млрд. Как минимум $ 600 млн из них могло уйти конкурентам Москвы. Но не случилось.УНИАН