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Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета

3 ноября в 21:19

Документ отправят в парламент для голосования во втором чтении.

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В Кабмине оформляют документы для передачи проекта бюджета в парламент
Коллаж ZN.UA

Кабинет министров Украины одобрил доработанный проект государственного бюджета страны на 2017 год и направит документ сегодня, 3 ноября, в Верховную Раду на рассмотрение.

"Сегодня мы оформим все документы и направим в украинский парламент", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает канал "112".

Он также поблагодарил министерства и коллег министров за работу над разработкой проекта бюджета на 2017 год.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла постановление "О выводах и предложениях к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2017 год". В целом документ №5000-П поддержали 230 народных депутатов.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.

По материалам: 112.ua
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Тэги Украина бюджет Кабмин
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