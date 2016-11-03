Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета

Документ отправят в парламент для голосования во втором чтении.

В Кабмине оформляют документы для передачи проекта бюджета в парламент Коллаж ZN.UA

Кабинет министров Украины одобрил доработанный проект государственного бюджета страны на 2017 год и направит документ сегодня, 3 ноября, в Верховную Раду на рассмотрение.

"Сегодня мы оформим все документы и направим в украинский парламент", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает канал "112".

Он также поблагодарил министерства и коллег министров за работу над разработкой проекта бюджета на 2017 год.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла постановление "О выводах и предложениях к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2017 год". В целом документ №5000-П поддержали 230 народных депутатов.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.