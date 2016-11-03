Кабмин одобрил бюджет с повышенной минимальной зарплатой

В случае принятия бюджета парламентом, минимальная зарплата составит 3200 гривень.

Макропоказатели проекта бюджета предполагают рост ВВП в 2017 году на 3-4% Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании утвердил и передал на второе чтение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год без изменения макропоказателей.



Макропоказатели проекта бюджета предполагают рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП и курс на уровне 27,2 гривень за $ 1, передает УНИАН.

Ключевым изменением в проекте госбюджета на следующий год является повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривен.

Кабинет министров также утвердил ряд сопутствующих законопроектов и направил их на рассмотрение в парламент.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что для обеспечения повышения минимальной заработной платы до 3200 гривень в месяц доходная часть бюджета должна быть увеличена еще на 38 миллиардов гривень.

Напомним, премьер министр Владимир Гройсман заявил о намерении увеличить в проекте государственного бюджета на 2017 год размер минимальной зарплаты в два раза – до 3200 гривень в месяц. Эту информацию подтвердил также президент Петр Порошенко.

В то же время, советник украинского президента Лешек Бальцерович назвал решение о повышении минимальной зарплаты "неприятным сюрпризом" от Кабинета министров, обратив внимание, что оно было озвучено без предоставления соотвествующих расчетов. По его мнению, сокращение бедности в будущем не может быть гарантированным без сбалансированного бюджета, снижение инфляции и улучшение бизнес-среды.

Как пишет эксперт "Реанимационного пакета реформ" Марианна Онуфрик в своем материале для ZN.UA, решение Кабмина можно охарактеризовать как неоднозначное и недостаточно продуманное, поэтому прежде всего стоит увидеть реальные расчеты, а не декларации.

Подробнее о повышении минимальной зарплаты и проект государственного бюджета на 2017 год читайте в статье "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".