Кабмин не заложил ренту на уголь в госбюджете-2017

На следующий год для угольной отрасли предусмотрены 1,8 млрд грн, в том числе миллиард - на компенсацию шахтам себестоимости.

Введение ренты на уголь в 2017 году не планируется - Министерство финансов не заложило в проект госбюджета соответствующие средства.

Как сообщил экс-член НКРЭКУ, эксперт в сфере энергетики Андрей Герус, такую информацию предоставил глава Минфина Александр Данилюк.

"Вчера на эфире Савика Шустера спросил у министра финансов Александра Данилюка, заложена ли в бюджет-2016 рента на уголь. Ответ - нет", - написал Герус на своей странице в Facebook.

Интерес к этому вопросу он пояснил тем, что после введения формулы "Роттердам+" глава НКРЭКУ утверждал, что следующим шагом будет введение ренты на сверхприбыль угольных компаний. "Но уже в ходе бюджетного процесса никакой активности по такой ренте, как видим, нет", - отметил Герус.

Данилюк подтвердил, что в следующем году государственные шахты будут получать поддержку из бюджета в размере 1 млрд грн на компенсацию себестоимости угля. Остальные 800 млн грн предусмотрены на реструктуризацию отрасли. Также Данилюк твердо намерен приватизировать часть прибыльных шахт.

Как отметил Герус, теперь угольную отрасль украинцы "будут поддерживать дважды: 1) через налоги государственные шахты, 2) через тарифы частные шахты".

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