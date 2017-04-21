Кабмин назначил замминистром Минэнерго экс-главу "Укртрансгаза"

Обнародовано распоряжение Кабмина о назначении.
Кабинет министров Украины обнародовал распоряжение о назначении заместителем министра энергетики и угольной промышленности Игоря Прокопива, который возглавлял ПАО "Укртрансгаз" с августа 2014-го по апрель 2017 года.
Кадровое решение закреплено распоряжением Кабмина №271-р от 19 апреля 2017 года.
Ранее источник сообщил ZN.UA, что официально уволенный НАК "Нафтогаз Украины" президент ПАО "Укртрансгаз" Игорь Прокопив назначен заместителем министра энергетики.
17 марта пресс-служба НАКа официально сообщила об увольнении руководителя "Укртрансгаза" Игоря Прокопива с занимаемой должности.
В середине февраля руководство "Нафтогаза" отстранило Прокопива от исполнения обязанностей президента "Укртрансгаза".
По словам главы правления НАКу Андрея Коболева, решение об увольнение Прокопива было связано с выявленными нарушениями при проведении компанией тендеров.
Сообщалось, что независимый аудитор Deloitte&Touche выявил ряд нарушений во время официальной проверки финансовых документов "Укртрансгаза". Позже по этим вопросам были проведены расследования, как внешним аудитором, так и вновь созданным органом внутреннего аудита "Нафтогаза Украины".
На сегодняшний день обязанности президента компании временно исполняет первый вице-президент Мирослав Химко.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.ZN.UA