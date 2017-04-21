Кабмин назначил замминистром Минэнерго экс-главу "Укртрансгаза"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Обнародовано распоряжение Кабмина о назначении.

Прокопив стал замминистром utg.ua Кабинет министров Украины обнародовал распоряжение о назначении заместителем министра энергетики и угольной промышленности Игоря Прокопива, который возглавлял ПАО "Укртрансгаз" с августа 2014-го по апрель 2017 года.

Кадровое решение закреплено распоряжением Кабмина №271-р от 19 апреля 2017 года.

Ранее источник сообщил ZN.UA, что официально уволенный НАК "Нафтогаз Украины" президент ПАО "Укртрансгаз" Игорь Прокопив назначен заместителем министра энергетики.

17 марта пресс-служба НАКа официально сообщила об увольнении руководителя "Укртрансгаза" Игоря Прокопива с занимаемой должности.

В середине февраля руководство "Нафтогаза" отстранило Прокопива от исполнения обязанностей президента "Укртрансгаза".

По словам главы правления НАКу Андрея Коболева, решение об увольнение Прокопива было связано с выявленными нарушениями при проведении компанией тендеров.

Сообщалось, что независимый аудитор Deloitte&Touche выявил ряд нарушений во время официальной проверки финансовых документов "Укртрансгаза". Позже по этим вопросам были проведены расследования, как внешним аудитором, так и вновь созданным органом внутреннего аудита "Нафтогаза Украины".

На сегодняшний день обязанности президента компании временно исполняет первый вице-президент Мирослав Химко.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.