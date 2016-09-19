Кабмин хочет повысить акцизы на пиво и водку на 20%, на сигареты – на 30%

Правительство хочет заработать на различных акцизах более 100 млрд грн за год (почти военный бюджет).

Как бы ни выросли ваши доходы, подакцизные товары подорожают еще больше

Кабинет министров предлагает поднятьна 20%, на винодельческую продукцию и слабоалкогольные напитки на 12%.

Правительственным законопроектом №5132 о внесении изменений в Налоговый кодекс предлагается также повысить специфическую ставку акциза на табачные изделия на 30%, адвалорную ставку – на 3 п.п. (с 12% до 15%). В частности, акциз на сигареты по специфической ставке вырастет с 318,26 грн за 1 тыс. штук до 413,74 грн за 1 тыс. штук.

Минимальное акцизное обязательство по уплате акциза на сигареты с фильтром и без увеличено с 425,75 до 553,48 грн/тыс. шт.

Акциз на пиво и ликеро-водочные изделия вырастет на 30%, до 2,98 грн/литр и 126,96 грн/литр 100%-го спирта соответственно.

Акцизная ставка на сухие вина сохраняется на уровне 0,01 грн/литр, на крепленые вина и вермуты повышается с 7,16 до 8,02 грн/литр, игристые вина с 10,4 до 11,65 грн/литр, слабоалкогольные напитки – с 211,59 до 236,98 грн/литр.

Правительство также предлагает повысить акцизную ставку на коньяк с 89,94 до 105,8 грн/литр 100%-го спирта с 1 января по 28 февраля 2017 года, а с 1 марта 2017 года - до 118,5 грн/литр 100%-го спирта.

Согласно проекту госбюджета, обнародованному на сайте Рады, увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия, алкогольные напитки, введение единой ставки акцизного налога на дизтопливо, уменьшение теневого оборота топлива в результате внедрения электронного администрирования акцизного налога позволяет рассчитывать на дополнительные поступления в бюджет на уровне 14,2 млрд грн.

В целом поступления от акцизного налога в бюджет, по расчетам Кабмина, могут составить 109,6 млрд грн.

Напомним, что правительство подало в Верховную Раду проект госбюджета-2017, предложив повысить минимальную пенсию и минимальную зарплату на 10%. Согласно пояснительной записке к законопроекту о госбюджете, потребительская инфляция в 2017 году должна замедлиться до 8,1%.