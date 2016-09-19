Кабмин хочет повысить акцизы на пиво и водку на 20%, на сигареты – на 30%

Правительство хочет заработать на различных акцизах более 100 млрд грн за год (почти военный бюджет).
Правительственным законопроектом №5132 о внесении изменений в Налоговый кодекс предлагается также повысить специфическую ставку акциза на табачные изделия на 30%, адвалорную ставку – на 3 п.п. (с 12% до 15%). В частности, акциз на сигареты по специфической ставке вырастет с 318,26 грн за 1 тыс. штук до 413,74 грн за 1 тыс. штук.
Минимальное акцизное обязательство по уплате акциза на сигареты с фильтром и без увеличено с 425,75 до 553,48 грн/тыс. шт.
Акциз на пиво и ликеро-водочные изделия вырастет на 30%, до 2,98 грн/литр и 126,96 грн/литр 100%-го спирта соответственно.
Акцизная ставка на сухие вина сохраняется на уровне 0,01 грн/литр, на крепленые вина и вермуты повышается с 7,16 до 8,02 грн/литр, игристые вина с 10,4 до 11,65 грн/литр, слабоалкогольные напитки – с 211,59 до 236,98 грн/литр.
Правительство также предлагает повысить акцизную ставку на коньяк с 89,94 до 105,8 грн/литр 100%-го спирта с 1 января по 28 февраля 2017 года, а с 1 марта 2017 года - до 118,5 грн/литр 100%-го спирта.
Согласно проекту госбюджета, обнародованному на сайте Рады, увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия, алкогольные напитки, введение единой ставки акцизного налога на дизтопливо, уменьшение теневого оборота топлива в результате внедрения электронного администрирования акцизного налога позволяет рассчитывать на дополнительные поступления в бюджет на уровне 14,2 млрд грн.
В целом поступления от акцизного налога в бюджет, по расчетам Кабмина, могут составить 109,6 млрд грн.
Напомним, что правительство подало в Верховную Раду проект госбюджета-2017, предложив повысить минимальную пенсию и минимальную зарплату на 10%. Согласно пояснительной записке к законопроекту о госбюджете, потребительская инфляция в 2017 году должна замедлиться до 8,1%.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,