Кабмин готовится отменить регулирование цен на продукты

Внедрение адресной социальной продовольственной помощи не предусмотрено.

Кабмин не будет регулировать цены на продукты РИА Новости

Министерство экономического развития и торговли в ближайшее время порекомендует правительству признать успешными результаты пилотного проекта по отмене государственного регулирования цен на продукты питания, действовавшего в Украине с 1 октября 2016 по 1 января 2017 года, и ввести его на постоянной основе, сообщает LIGA.net

Как сообщает МЭРТ, проект решения об отмене госрегулирования будет в ближайшее время опубликован на официальном сайте министерства для обсуждения.

Министерство проанализировало динамику цен на продовольствие и пришло к выводу, что в четвертом квартале 2016-го при инфляции в 5,6% против 1,4% в 2015 году цены на продукты питания росли меньшими темпами - 4,5% против 5,4%.

В то же время, по данным Госстата, в 2014 году индекс потребительских цен на продукты питания (декабрь к декабрю предыдущего года) составил 124,5%, в 2015 году - 140,1%, в 2016 году - 103,2% (при этом в прошлом году потребительские цены на хлеб выросли на 7,4%, а молочные продукты поднялись в цене почти на треть). В январе 2017-го также наблюдался существенный рост цен на социально значимые виды продовольствия: хлеб в течение месяца вырос в цене на 2%, говядина и молочные товары - в пределах 5%, овощи - на 8%, картофель - на 12%.

По словам главы совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, процесс отмены административного регулирования цен на продовольствие даже в стабильных условиях развития страны должен сопровождаться введением адресных программ продовольственной поддержки для наиболее уязвимых слоев населения.

Практики социальной продовольственной помощи существуют во многих странах мира независимо от уровня их экономического развития (Бразилия, ЕС, Великобритания, США).

Напомним, что в августе 2016 года мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня за 1,5 года. Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в августе составил 165,6 пункта, увеличившись на 1,9% по сравнению с июльским показателем и почти на 7% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Цены выросли на все составляющие индекса: зерновые, мясо, молочные продукты, сахар, снизились только на растительное масло.