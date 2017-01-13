К концу года число безработных во всем мире превысит 200 миллионов человек – МОТ

Наряду с безработицей в мире стремительно растет количество работающих бедняков.
"Причиной такого положения на рынке труда является отчасти то, что темпы роста численности людей работоспособного возраста опережают темпы создания новых рабочих мест. При этом в мире стремительно растет число трудящихся бедняков", - сказано в новом докладе Международной организации труда (МОТ) о занятости в мировом масштабе, сообщает Центр новостей ООН. Авторы доклада сообщают, что в Европе и Северной Америке безработица не уменьшается и по сравнению с докризисным уровнем остается крайне высокой. А в Западной Европе число безработных продолжает расти.
Представляя доклад, глава МОТ Гай Райдер также отметил, что в целом в мире по-прежнему наблюдается низкий экономический рост, а результаты этого роста ощущают не все.
"Это создает тревожную ситуацию в глобальной экономике, которая теряет способность генерировать достаточное количество рабочих мест, не говоря уже об их качестве. По-прежнему под угрозой находятся многие формы трудовой деятельности. Нет ощутимого прогресса в обеспечении людей достойной и хорошо оплачиваемой работой", - сказал Райдер.
Эксперты также МОТ прогнозируют, что в ближайшие два года число трудящихся бедняков, которые получают за свой труд не больше трех долларов и 10 центов в день, увеличится на пять миллионов.
Как сообщало в своей статье в "Зеркало недели. Украина" "Стихийная "биржа труда" - вне конкуренции", Госстат свидетельствует, по данным за ноябрь 2016 года официальный уровень безработицы в Украине составил 1,3% — зарегистрировано 337,9 тыс. безработных, что на 21,7 тыс. больше, чем месяцем ранее. Но это только официальная версия, несколько отличающаяся от действительности.ZN.UA