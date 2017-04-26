JP Morgan и Goldman Sachs в тройке лидеров среди инвестиционных банков в России, несмотря на санкции - Forbes

Банкиры нашли лазейку, которая позволяет им не нарушать санкционный режим и зарабатывать в России.

Американские инвестиционные банки нашли способ зарабатывать в России, несмотря на санкции.

Кое-кто уже забыл, чтокапиталистическая страна. Еще во времена Бориса Ельцина американские эксперты из Гарварда и Boston Consulting Group учили россиян, что такое слияние, поглощение и общественный капитал. То были времена, когда Запад любил Россию.

И вот большой российский рынок капиталов вернулся. Он уже не такой "дикий и лохматый", как прежде, но все равно привлекает американские компании. В частности, JP Morgan и Goldman Sachs неожиданно попали в тройку лидеров среди составителей сделок в России. В этом году они получили больше брокерских и андеррайтерских сборов, чем в прошлом.

Об этом на страницах Forbes пишет финансовый обозреватель Кеннет Рапоза, добавляя, что брокерские сборы - это именно то, что Картер Пейдж получил он проведения сделки для "Роснефти". Во время избирательной кампании в США Пейдж был советником по внешней политике Дональда Трампа. Его имя часто упоминают в качестве яркого примера связей команды республиканца с Россией. Но, как отмечает Рапоза, его связи с Москвой ничем не отличаются от тех, которые есть у JP Morgan и Goldman Sachs. Они, по мнению автора, вполне законные, и инвесторы с Уолл-Стрит хотели бы больше такого сотрудничества.

Представительства JP Morgan и Goldman Sachs в Москве по состоянию на 20 апреля оказались среди главных брокеров этого года. Соглашения, которыми они занимались, включают случаи продажи долей, облигаций и кредитов, но только этими сферами не ограничиваются. За 12-месячный период, который закончился 20 апреля, их банковские инвестиционные сделки выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой фирмы Freeman & Co. Эти два американских банка не сходили с лидирующих позиций в России в течение года.

Крупнейшим остается российский банк VTB Capital, которому принадлежит 18%-я доля банковских инвестиционных сборов, что равно 16 миллиардам долларов по состоянию на 20 апреля. JP Morgan и Goldman Sachs в течение пяти лет не появлялись в тройке лидеров в России. Но теперь они идут вслед за VTB Capital с долями по 11,4%, что равняется 10 миллиардам долларов от сборов в этом году. В прошлом году два американских банка занимали шестую позицию в России.

"Если посмотреть на пост-санцыонный период рынок кажется достаточно прочным. Интересно то, что мы наблюдаем, как западные банки в этом году берут на себя главные соглашения. Goldman, Credit Suisse и Morgan Stanley занимались IPO "Детского мира", - сказал вице-президент Freeman & Co Джеффри Нассоф.

Инвестиционные банки США потеряли доступ к российским рынкам капиталов через "квазисанкции", которые Владимир Путин ввел против них в ответ на западное давление. В прошлом году Россия вернулась на рынок облигаций, чтобы проверить, есть ли спрос на российские ценные бумаги. Когда окно доступа к IPO и бондов открылось, российские эмитенты были осторожны в использовании иностранных посредников из-за страха быть наказанными за нарушение западных санкций. С другой стороны, американские банки нервничали не меньше из-за этого.

Автор напоминает, что Вашингтон ввел санкции против России в 2014 году после аннексии Крыма и развязывания военной агрессии против Украины. Они довольно специфические, но компании остаются осторожными оглядываясь на прошлый опыт. К примеру, США жестко штрафовали за нарушение санкций против Ирана. BNP Paribas был вынужден заплатить 8,9 миллиардов долларов за банковские соглашения с иранской стороной.

Санкции против России не запрещают предоставлять консультационные услуги. Таким образом, американским банкам можно выступать в роли брокера для российских компаний. И те, кто уже это сделал, уверены, что не нарушили санкционный режим. Среди таких смельчаков оказались два крупнейших банка Уолл-Стрит и один бывший соратник Трампа.

Недавно издание Wall Street Journal писало, что ExxonMobil просила США сделать для нее исключение в санкциях против России. Нефтяная компания хотела возобновить совместные проекты с "Роснефть" объясняя это тем, что европейские конкуренты могут вытеснить ее из Черноморского региона. Но Департамент юстиции отказал ей. В свою очередь, бывший исполнительный директор ExxonMobil и нынешний Госсекретарь США Рекс Тиллерсон самоустранился от решения вопросов, связанных со своей бывшей компанией.