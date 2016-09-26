Израиль и Иордания подписали газовый контракт на $ 10 млрд

Израильские власти объявили об "историческом моменте".
"Израиль будет поставлять огромное количество газа в Иорданию сразу после завершения разработки месторождения "Левиафан" в соответствии с заключенным в понедельник соглашением на сумму $ 10 млрд", – говорится в сообщении.
По данным издания, консорциум разработчиков израильского месторождения газа в составе американской компании Noble Energy и трех израильских предприятий (Delek, Avner Oil Exploration и Ratio Oil Exploration) "поставит иорданской компании NEPCO 45 млрд куб. м газа в течение 15 лет, то есть по 8,5 млн куб. м газа в день".
По словам министра национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля Юваля Штайница, речь идет об "историческом моменте, когда Израиль впервые превращается в экспортера энергетических ресурсов – природного газа".
Напомним, в прошлом году итальянская нефтегазовая компания Eni заявила об открытии у побережья Египта крупнейшего газового месторождения в Средиземном море. По оценкам экспертов, "супергигантское" месторождение площадью около 100 квадратных километров потенциально содержит около 850 млрд кубометров газа.ТАСС