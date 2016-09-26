Израиль и Иордания подписали газовый контракт на $ 10 млрд

Израильские власти объявили об "историческом моменте".

Израиль будет поставлять Иордании по 8,5 млн куб. м газа в день на протяжении 15 лет naftogaz.com

Иордания стала первым заказчиком крупнейшего израильского месторождения газа "Левиафан". Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 26 сентября, пишет The Jerusalem Post.

"Израиль будет поставлять огромное количество газа в Иорданию сразу после завершения разработки месторождения "Левиафан" в соответствии с заключенным в понедельник соглашением на сумму $ 10 млрд", – говорится в сообщении.

По данным издания, консорциум разработчиков израильского месторождения газа в составе американской компании Noble Energy и трех израильских предприятий (Delek, Avner Oil Exploration и Ratio Oil Exploration) "поставит иорданской компании NEPCO 45 млрд куб. м газа в течение 15 лет, то есть по 8,5 млн куб. м газа в день".

По словам министра национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля Юваля Штайница, речь идет об "историческом моменте, когда Израиль впервые превращается в экспортера энергетических ресурсов – природного газа".

Напомним, в прошлом году итальянская нефтегазовая компания Eni заявила об открытии у побережья Египта крупнейшего газового месторождения в Средиземном море. По оценкам экспертов, "супергигантское" месторождение площадью около 100 квадратных километров потенциально содержит около 850 млрд кубометров газа.